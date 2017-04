PSG : Trapp est une chèvre à Paris, BRP est cash !

Dans : PSG, Ligue 1.

Samedi, lors du match entre le PSG et Montpellier, Kevin Trapp a bien failli remettre le MHSC en jeu en dégageant le ballon dans le dos de Cavani, obligeant Aurier à réussir un sauvetage miraculeux afin d'éviter un CSC. Une séquence qui a fait sourire, puisqu'elle est restée sans conséquence pour le Paris Saint-Germain. Mais sur son blog, Bruno Roger-Petit s'en sert pour s'attaquer au gardien de but allemand du PSG, dont il estime qu'il est indigne de jouer dans un club qui a des ambitions aussi hautes.

« Le problème Trapp demeure. Surtout après la bourde de ce samedi sur la pelouse du Parc des Princes, face à Montpellier. Une bourde énorme. Monstrueuse. Hallucinante. Et dire que pour un arrêt à Angers les défenseurs du gardien allemand du PSG chantaient ses louanges ! Mais qu'ont-ils donc à la place des yeux ? (…) Faut-il s'épargner la question ? Taire ce que cette nouvelle séquence affligeante révèle du gardien allemand du PSG ? Rappeler que Sirigu n'a jamais, et l'on dit bien jamais, commis de telle boulette ? Parce que la vérité est indépassable. Au moment où Trapp a failli infliger au PSG ce qui aurait été un but "CSC" d'anthologie, le PSG possède deux buts d'avance. Et offrir à Montpellier en cet instant précis, la possibilité de rester dans le match, pouvait non seulement changer le destin de la rencontre, mais aussi celui de la course au titre en Ligue 1. Tragique. Et l'on pourrait mentionner encore toutes les interventions incertaines du gardien parisien... Sorties inexistantes... Dégagements au poing pitoyables, en mode Barcelone... Placements aléatoires... Ballons captés mal maitrisés... Et tout le reste à l'avenant... N'en déplaise, Trapp n'est décidément pas le gardien à la Neuer que Laurent Blanc avait vanté il y a un an et demi. Loin de là. La bourde de ce samedi en est un nouvelle preuve. Tout amateur de football un brin sensé ne peut soutenir l'oeuvre et l'action de Trapp. La prochaine saison, il sera grand temps de mettre fin au pire à Trapp nigaud de l'histoire du PSG », écrit Bruno Roger-Petit, visiblement pas convaincu que le Paris Saint-Germain a fait le bon choix en allant chercher Kevin Trapp l’été dernier en Allemagne.