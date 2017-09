PSG : Trapp envoie un message pas très cool à Areola

Dans : PSG, Ligue 1.

Tous les deux sélectionnés en équipe nationale, Kevin Trapp et Alphonse Areola peinent pour le moment à convaincre avec le PSG.

Le gardien allemand n’a pas su saisir sa chance en début de saison, tandis que le Français n’est pas forcément plus impressionnant, même s’il est pour l’heure redevenu le numéro 1 aux yeux d’Unai Emery. Mais la saison dernière l’a démontrée, cette hiérarchie peut vite changer et Kevin Trapp est persuadé que le scénario va se reproduire, et qu’il finira donc pas enchainer les matchs.

« La concurrence avec Areola ? Je suis convaincu que ce sera comme la saison dernière et que je vais y arriver au bout du compte », a annoncé le gardien parisien dans la presse allemande. Trapp ou Areola, la question pourrait continuer à se poser dans les prochaines semaines, même si le PSG aimerait surtout compter sur un gardien décisif lors des grands matchs. Et pour le moment, le club de la capitale le cherche toujours.