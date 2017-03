PSG : Surprise, Maxwell et Thiago Motta partis pour prolonger

Dans : PSG, Ligue 1.

Après avoir annoncé par le biais de ses représentants qu’il allait probablement quitter le Paris SG en fin de saison, Thiago Motta, qui n’est plus aussi indispensable que par le passé en raison de l’éclosion d’Adrien Rabiot, pourrait tout de même prolonger d’une saison.

A l’image de ce qu’il a fait avec Maxwell, le club de la capitale n’hésite pas à montrer à ses cadres du vestiaire qu’il ne les oublie pas. A 34 ans, l’international italien se tâtait au sujet de son avenir ces derniers mois, son agent évoquant un dernier challenge avant la retraite, alors que certains évoquaient une transition express pour entrer dans le staff technique parisien dès cet été. L’ancien barcelonais pourrait bien encore surprendre tout le monde puisqu’à 34 ans, il discute actuellement d’une prolongation d’un an au PSG, qui serait en très bonne voie selon L'Equipe.

Son expérience est précieuse, et Marco Verratti l’estime beaucoup, ce qui fait déjà deux très bonnes raisons de le conserver. L’idée est bien évidemment de lui confier un rôle encore plus important dans le vestiaire, et peut-être un peu moins sur le terrain afin de permettre à Rabiot et Nkunku de grandir à ses côtés. Une prolongation d’une saison qui ne serait pas la seule chez les « vieux » parisiens, puisque Maxwell, qui a tout de même perdu un peu de sa superbe cette saison, aimerait aussi s’engager jusqu’en 2018 si on lui en donne l’occasion.