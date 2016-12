PSG : Rothen dit pourquoi le mercato du PSG ne servira à rien

Dans : PSG, Ligue 1, Mercato.

A dix jours de l'ouverture du mercato d'hiver, le Paris Saint-Germain va évidemment être observé de près, le club de la capitale ayant ouvertement fait savoir qu'il voulait profiter de ce mois de janvier pour se renforcer. Et compte tenu des résultats actuels du PSG, cela ne semble pas être du luxe. Mais, interrogé sur ce marché hivernal des transferts, Jérôme Rothen estime qu'il ne sera pas d'une utilité foudroyante pour le Paris Saint-Germain.

L'ancien joueur du PSG a évidemment justifié sa position par rapport aux choix à venir des dirigeants parisiens. « Il fallait renouveler l’effectif bien plus que ça l’été dernier. Après c’est toujours la difficulté du mercato d’hiver, si le Paris Saint-Germain, avec le standing qu’a ce club aujourd’hui, qui vise très haut dans toutes les compétitions, doit améliorer son équipe sur toutes les lignes cet hiver c’est quand même compliqué (…) Le club est maintenant en place et c’est compliqué de faire un recrutement comme ils ont pu le faire il y a quelques années. Maintenant avec le mercato d’hiver, tu n’as pas le temps, il faut que l’adaptation des nouveaux joueurs soit rapide. Est-ce que Draxler va être bon au bout d’un mois ? Pas sûr. Et pour les sud-américains c’est la même chose, je ne pense pas qu’ils soient opérationnels tout de suite pour améliorer l’équipe », fait remarquer Jérôme Rothen, pas réellement persuadé que le Paris Saint-Germain va pouvoir sérieusement se renforcer aussi rapidement que cela.