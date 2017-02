PSG : Riolo sort deux joueurs du lot contre le Barça

Dans : PSG, Ligue des Champions.

Difficile de mettre en avant les individualités tant la performance collective du PSG a été époustouflante ce mardi face au FC Barcelone, mais Daniel Riolo a tenu quand même à souligner deux performances notables. Celle de Blaise Matuidi, qui cherchait son second souffle cette saison et l’a visiblement trouvé avec d’énormes efforts mais aussi de la justesse technique et une belle projection vers l’avant. L’autre joueur que le consultant de RMC a loué est Prisnel Kimpembe, très solide tout au long du match alors qu’il n’avait joué une rencontre d’un tel niveau. Bien évidemment, Riolo a aussi tiré son chapeau à Emery, qui a su sortir la carte Di Maria au meilleur moment.

Mention speciale pour Kimpebe parce que pour lui c'etait grande inconnue ! Et le soldat Matuidi, decrié par nous tous mais tjs la ! — Daniel Riolo (@DanielRiolo) 14 février 2017