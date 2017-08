PSG : Riolo révèle son conseil à Monaco pour Mbappé et Fabinho

Dans : PSG, Mercato, Monaco, Ligue 1.

Les jours passent et on finit par ne plus réellement comprendre où va l'AS Monaco dans le dossier Kylian Mbappé, mais également dans celui de Fabinho. Le club de la Principauté n'a pas tapé du poing sur la table, et forcément cela laisse de la place à toutes les supputations et les hypothèses concernant l'avenir des deux joueurs ouvertement convoités par le Paris Saint-Germain. Evoquant sur RMC ce double dossier, Daniel Riolo a donné quelques conseils aux dirigeants monégasques afin qu'ils règlent rapidement cette histoire.

« Je pense que Monaco devrait être dans une démarche volontariste et dire : « Mbappé, on veut bien que tu partes vu que tu as décidé de te barrer. Le PSG, ça nous fait chier parce qu’on ne veut pas renforcer un concurrent. D’autant plus que Fabinho veut y aller aussi ! ». Je comprends très bien Monaco, mais ils doivent organiser la chose pour avoir la main. Tu dis : « Bon, Mbappé, tu as trois jours pour t’organiser avec le PSG. Toi, Fabinho, si tu veux te barrer ce ne sera pas au même endroit. » Je trouve que Monaco doit reprendre la main, ça s’éternise et ce n’est pas bon pour Monaco ni le joueur », explique Daniel Riolo.