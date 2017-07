PSG : Riolo détruit les rageux qui crachent sur Neymar à Paris

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Si la signature éventuelle de Neymar au Paris Saint-Germain enthousiasme les fans du PSG, des voix s'élèvent déjà pour contester l'investissement fait par le club de la capitale. Dans un discours déjà entendu lorsque Zlatan Ibrahimovic avait rejoint le PSG, certains estiment que le Paris SG va trop loin, que cet argent serait mieux utilisé à ceci ou cela. Bref, même si la présence de Neymar en Ligue 1 va booster un peu plus les affluences en Ligue 1 et les audiences télé, les rageux sont de sortie. Et Daniel Riolo leur adresse un message via son blog. Car pour le journaliste de RMC, toutes ces critiques sont stupides et ridicules.

« Si le PSG ne recrute pas, c’est la honte. S’il arrose à tout va, c’est la honte aussi. Certains naïfs croient encore aux fadaises autour de l’attractivité. Oui, avec beaucoup d’oseille tu attires! Quel scoop! Le Real, le Barça, ont, à l’heure actuelle, un capital attractif indéniablement supérieur, mais derrière ce duo, avec le chéquier ont fait basculer n’importe quel cœur. Cette considération est par ailleurs variable. On attire à un moment (les clubs italiens des années 90) et moins à un autre. Le PSG s’apprête à lâcher une somme record pour Neymar. Man City va battre un record pour un défenseur. L’été dernier, Man Utd avait lâché comme jamais pour un milieu de terrain. L’argent des transferts fait toujours parler et tourner les têtes. Réussir sans dépenser dans le foot, c’est un fantasme absolu (…)Neymar au PSG, c’est une nouvelle extraordinaire. Neymar en L1, c’est hors du commun. Je ne vais pas manquer de respect aux supporters des autres clubs de L1 en leur demandant de faire la fête. Jamais. Je leur demande juste de ne pas tomber dans le piège de la petite réflexion de comptoir. Notre foot sort peu à peu et doit continuer à sortir de sa vision étriquée. L’arrivée de Neymar va profiter à tout le monde. Derrière le PSG, ce qu’il se passe à Marseille, à Lille, à Lyon, Monaco, Nantes, Sainté mérite l’intérêt. Quand le PSG a été repris, on savait que tout notre foot en profiterait. C’est devant nous! Il faut vraiment rappeler ce qu’était notre championnat, il y a encore 2/3 ans? J’aimerais que le plus grand nombre soit bien conscient de tout ça et laisse les discussions autour de la décence aux indécents d’esprit », écrit Daniel Riolo, qui sait que si l'affaire se fait, c'est toute la Ligue 1 qui sera gagnante. Et puis, la motivation pour battre le PSG de Daniel Alves et Neymar sera décuplée et le plaisir de la faire encore plus.