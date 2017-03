PSG : Recruter Mbappé ? C'est non s'énerve un journaliste

Alors que le Paris Saint-Germain pense à recruter Kylian Mbappé lors du prochain mercato estival, Bruno Salomon ne semble pas emballé par cette idée...

Étincelant sous le maillot de l'AS Monaco depuis plusieurs semaines, Kylian Mbappé est actuellement en pleine lumière. Appelé pour la toute première fois en équipe de France par Didier Deschamps lors de cette trêve internationale du mois de mars, l'attaquant de 18 ans attise les convoitises. Tous les plus grands clubs européens rêvent de le recruter à l'avenir, et c'est notamment le cas du PSG, qui aurait des vues sur le jeune monégasque. Une fausse bonne idée selon Bruno Salomon...

« Depuis des jours, une rumeur circule. Et si le PSG tentait de recruter Kylian Mbappé ? Paris l’avait repéré chez les jeunes, mais il a préféré filer en Principauté parce qu’il y était plus facile de jouer en équipe première. Il a eu raison. Est-ce que ça vaut le coup de casser sa tirelire pour lui ? Ne vaut-il pas mieux continuer à passer au peigne fin les terrains d’Île-de-France pour trouver la prochaine pépite ? La faire grandir dans son club et la faire éclater au grand jour au lieu de mettre, je ne sais pas, 80M€ sur la table pour un garçon qui était il y a 2 ans à 25 kms du Parc des Princes. Vaste sujet de réflexion… », a lancé, sur France Bleu, le journaliste, qui estime donc que le club francilien ne doit pas faire des folies pour s'attacher les services de l'ancien joueur de Bondy.