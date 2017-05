PSG : Rami fait des confidences sur Monsieur Emery !

Dans : PSG, Ligue 1, Liga.

Si ses choix ont pu parfois être discutés et critiqués, Unai Emery devrait bien être l’entraîneur du Paris Saint-Germain la saison prochaine. Malgré l’élimination précoce en Ligue des Champions et la perte du titre en Ligue 1, la tendance semble favorable à un maintien de l’entraîneur basque dans la capitale. Et s'il y en a bien un qui n’émet aucun doute envers l’ancien entraîneur du FC Séville, c’est Adil Rami, qui a connu le coach parisien en Andalousie et à Valence.

Sur BeIN Sports, l’international français s’est montré très élogieux envers l’entraîneur du PSG. « Emery est l'une des personnes les plus importantes dans ma carrière. Fooballistiquement parlant et humainement parlant. Quand je suis arrivé à Valence, il m'a fait exploser et découvrir la Ligue des Champions. J'ai un contact très particulier avec Unaï Emery. C'est un entraîneur très dur. C'est un compétiteur. Il ne pense qu'à son travail et il aime gagner. Il travaille énormément et derrière, il a un côté super-affectif. C'est pour tout ça que j'aime beaucoup ce Monsieur » a confié le défenseur sévillan, qui pourrait retrouver Unai Emery en Ligue 1 la saison prochaine, l’ancien pilier du LOSC étant annoncé proche de l’Olympique de Marseille de Rudi Garcia.