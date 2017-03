PSG : Rai n'en fait pas un fromage, il a vu « un caprice des dieux »

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe, Liga.

Plus de deux semaines après la sortie de route européenne du Paris Saint-Germain contre le FC Barcelone, Raí a tenté d'expliquer l'inexplicable...

Si le club de la capitale française est bel et bien reparti de l'avant depuis la mi-mars en Ligue 1, avec deux victoires compliquées mais importantes contre Lorient (1-2) et Lyon (2-1), tous les esprits sont encore tournés vers Barcelone... Cette humiliation en huitième de finale retour de Ligue des Champions (6-1), personne n'arrive à l'oublier. Et ce n'est pas Rai qui dira le contraire puisque l'ancien joueur parisien en a même rajouté une petite couche.

« Je ne m’attendais pas du tout à ce qui est arrivé parce que le PSG a une grande équipe et, bien qu’ils connaissaient les qualités du Barça, les joueurs du PSG jouaient bien. Surtout après le but de Cavani. Ce qui est arrivé ensuite, c’est un caprice des dieux. Ce fut indescriptible, avec la star brésilienne Neymar, c’est un match que l’on n’oubliera pas et qui restera dans l’histoire du football », a lancé, dans les colonnes de Marca, Rai, qui a donc encore du mal à croire à cette folle remontada devenue inoubliable.