PSG : Quatre destinations évoquées pour l’avenir de Ben Arfa

Dans : PSG, Mercato.

Titulaire face à Avranches et auteur de deux buts et une passe décisive, Hatem Ben Arfa va très probablement retrouver le banc de touche lorsqu’Edinson Cavani va reprendre sa place de titulaire à la pointe de l’attaque. La fin de saison devrait donc se limiter à quelques apparitions en fin de match, avec un peu plus de temps de jeu en Coupe de France. Et si Unai Emery devait rester en place en vue de la saison prochaine, il ne fait guère de doute que l’attaquant tricolore irait voir ailleurs, malgré son amour déclaré pour le PSG à chaque fois qu’il en a l’occasion. Mais où donc le natif de Clamart peut-il rebondir, une nouvelle fois ?

Nice est récemment venu aux renseignements auprès de son entourage pour savoir si un nouveau come-back était envisageable, mais la réponse a été clairement négative. La priorité serait donnée, selon L’Equipe, au FC Séville, qui le courtise depuis plus d’un an, et avait été tout proche de le faire signer l’été dernier. L’idée de travailler avec Jorge Sampaoli intéresse beaucoup le joueur, tout comme celle de rejoindre un championnat offensif au sein d’un club qui participe à la Ligue des Champions. Enfin, des clubs allemands sont également venus aux renseignements pour relancer l’ancien marseillais et lyonnais. Plus éloigné, le Besiktas pourrait reprendre les négociations, le club turc ayant de gros moyens financiers et une spécialité pour récupérer des stars en manque de temps de jeu dans les gros clubs européens. Mais comme l’évoque le quotidien sportif, Ben Arfa a aussi un contrat jusqu’en 2018 avec le PSG, et un salaire très copieux en raison de son arrivée en tant que joueur libre, ce qui pourrait freiner les ardeurs de pas mal de candidats.