PSG : Paris laisse une ouverture au Barça pour Di Maria

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Souvent annoncé sur le départ du côté du Paris Saint-Germain lors de ce mercato d'été, Angel Di Maria pourrait prendre le poste laissé vacant par Neymar au Barça.

Depuis le départ de Neymar au PSG, le Barça n'a recruté que Paulinho pour 40 ME. Si le transfert du milieu brésilien fait couler beaucoup d'encre en Catalogne, c'est aussi parce que le Barça peine à recruter les joueurs ciblés en attaque. Pour faire oublier Neymar, le FCB vise Ousmane Dembélé et Philippe Coutinho. Sauf que ces deux dossiers sont compliqués car le Borussia Dortmund et Liverpool se montrent respectivement intraitables. Par conséquent, et par peur de passer à côté de son mercato, le FCB a activé d'autres pistes offensives. Et à dix jours de la fermeture du marché, le nom d'Angel Di Maria revient sur le devant de la scène.

Grand ami de Lionel Messi, l'international argentin pourrait quitter le club de la capitale française cet été, malgré sa titularisation face à Toulouse dimanche (6-2). Relégué derrière Julian Draxler dans l'esprit des dirigeants parisiens, l'ancien du Real Madrid pourrait suivre Gonçalo Guedes, annoncé du côté de Valence, en Liga. Selon Rac1, Josep Maria Bartomeu serait prêt à accélérer dans ce dossier au cours des prochains jours. Désormais ouvert aux négociations en cas d'une offre d'au moins 60 ME, le directeur sportif Antero Henrique n'attendrait plus que cela pour se délester de Di Maria afin de foncer ensuite sur le recrutement d'un nouvel attaquant...