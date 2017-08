PSG : Paris et Matuidi ne feront aucun cadeau à la Juventus

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Alors que le Paris Saint-Germain ambitionne de recruter un nouveau milieu de terrain au cours de ce mercato d'été, Blaise Matuidi est bel et bien en partance pour la Juventus.

Il y a un an, suite à un Euro 2016 convaincant sous le maillot de l'équipe de France, Blaise Matuidi était tout proche de rejoindre Turin. Sauf qu'Unai Emery l'avait finalement bloqué. Mais ce transfert vers la Juve ne pourrait être que partie remise puisque l'international français se dirige petit à petit vers la Serie A cet été. Si Tuttosport et le Corriere dello Sport annonçaient ce mardi matin que Matuidi allait signer avant la fin de semaine chez la Vieille Dame, l'affaire n'est pas encore bouclée.

Selon Di Marzio, Paris souhaite récupérer 25 ME dans l'affaire, alors que la Juve ne voudrait pas dépenser plus de 15 ME pour racheter la dernière année de contrat du joueur de 30 ans. Les deux clubs sont encore assez loin d'un accord, et pas sûr que Matuidi accepte le premier contrat proposé par la Juve, qui porterait sur une durée de trois saisons avec un salaire de 4 ME, alors qu'il touche actuellement 11 ME au PSG. Si toutes les parties veulent aller dans le même sens dans ce dossier, un terrain d'entente global reste donc à trouver...