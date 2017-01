PSG : Paris dit finalement oui à Lille pour le prêt d'une pépite

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, LOSC.

Le Paris Saint-Germain ne manque pas de choix sur le plan offensif et cela n'est pas fini puisque le club de la capitale veut encore recruter un attaquant lors du mercato hivernal. Alors pour soulager leur effectif, et même si ce n'est pas un choix fait de gaieté de coeur par Unai Emery, les dirigeants du PSG auraient donné leur accord pour un prêt de Jonathan Ikoné. Le jeune international U19 n'a pas beaucoup de temps au Paris Saint-Germain, et les choses n'iront pas en s'améliorant cette saison. Selon France-Football, feu vert a donc été donné pour un prêt à Lille, mais sans option d'achat, le PSG comptant beaucoup à l'avenir sur Jonathan Ikoné.

Dans ce dossier, le LOSC a déjà placé ses billes et serait même proche de boucler l'affaire avec le Paris Saint-Germain et Jonathan Ikoné, lequel est décidé à prouver ses qualités avant de revenir dans la capitale la saison prochaine. Reste à finaliser les dernières conditions de cette opération, sachant que du côté de Lille on va prochainement changer de dirigeants, ce qui évidemment ne facilite pas totalement les choses.