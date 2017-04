PSG : Un attaquant de L1 à 20 ME dans le viseur

Dans : PSG, Bordeaux, Mercato.

Étincelant cette saison sous le maillot des Girondins de Bordeaux, Malcom est courtisé par plusieurs clubs européens, mais aussi... par le Paris Saint-Germain.

Quatrième de Ligue 1 à quatre journées de la fin, Bordeaux réalise une très belle saison sous les ordres de Jocelyn Gourvennec. Et Malcom n'est pas étranger à tout cela... Débarqué en janvier 2016 et très timide pour ses débuts en France, l'attaquant brésilien confirme tout son potentiel cette saison. Auteur de sept buts en L1, l'ancien joueur du Corinthians a tapé dans l'oeil de plusieurs clubs étrangers, et notamment de l'AS Roma, qui ferait le forcing pour le recruter par l'intermédiaire de Monchi, son nouveau directeur sportif. Mais un autre grand club pourrait venir rafler la mise. Et celui-ci se trouve en France...

En effet, selon TMW, le Paris Saint-Germain est tenté de recruter le Bordelais. Le média italien évoque même une première réunion entre Malcom et les dirigeants parisiens, qui sont à la recherche de nouveaux joueurs offensifs en vue de la saison prochaine. Pour conclure ce transfert, le club de la capitale serait même prêt à poser 20 millions d'euros sur la table des négociations. Si tout cela est à prendre avec des pincettes, ceci montre tout de même que le PSG n'exclut pas de se renforcer en Ligue 1...