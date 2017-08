PSG : Neymar meilleur joueur de l'histoire de la L1 balance Dugarry

Dans : PSG, Ligue 1.

En deux matchs seulement, Neymar a déjà conquis la majorité des observateurs de la Ligue 1. Il faut dire qu’en réussissant trois passes décisives et en inscrivant deux buts face à Guingamp et Toulouse, la nouvelle star du Paris Saint-Germain a fait fort. Dithyrambique au sujet de l’ancien ailier du FC Barcelone, Christophe Dugarry avoue « ne jamais avoir vu ça » en Ligue 1. Et ne demandez pas à l’ancien buteur des Bleus de comparer le capitaine du Brésil à un certain Zlatan Ibrahimovic…

« Je n’ai jamais vu en Ligue 1 un des trois meilleurs joueurs du monde. Papin Ballon d’Or ? Neymar est beaucoup plus doué ! C’est un génie. Je m’en fous du Ballon d’Or… On n’a jamais eu un joueur aussi fort en L1. Zlatan ? Vous êtes sérieux ? Neymar est un footballeur cent fois meilleur. Pauleta ? Non, je l’adore, j’ai joué avec lui… mais non » a confié le consultant de RMC dans son émission Team Duga. Une opinion qui rejoint celle de plusieurs consultants chevronnés depuis l’arrivée de Neymar au PSG il y a trois semaines maintenant.