PSG : Neymar empêché de jouer pendant 30 jours ?

On l'a appris ce samedi, la Fédération espagnole de football n'a pas envoyé à la LFP le Certificat international qui permet d'homologuer le transfert de Neymar du FC Barcelone au Paris Saint-Germain. La star brésilienne ne pourra donc pas jouer contre Amiens. Et ce document pourrait bien ne pas arriver très vite à la Ligue de Football Professionnel, puisque dans l'absolu la fédération a 30 jours pour le transmettre. Selon RMC, il est fort probable que ce soit à la demande du Barça que l'instance espagnole traîne les pieds pour envoyer ce certificat qui permettra à Neymar de jouer officiellement, le club catalan devant valider l'envoi de ce papier essentiel.

Si c'était le cas, on pourrait clairement parler d'une attitude minable de la part des dirigeants barcelonais et des autorités espagnoles, lesquels ne se grandiraient pas en agissant ainsi. Quoi qu'il arrive, le Paris Saint-Germain va devoir être patient, et si cela ne suffisait pas, le club de la capitale pourra se tourner vers la FIFA afin d'obtenir une qualification immédiate de Neymar, la saisine de l'instance mondiale du foot ayant un effet automatique sur ce genre de problème.