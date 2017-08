PSG : Neymar c’est comme Ibrahimovic, faut pas l’énerver

Dans : PSG, EAG, Ligue 1.

Opposé au Paris Saint-Germain dimanche soir, Guingamp aura le privilège d’être le premier adversaire de Neymar en Ligue 1.

Du coup, les hommes d’Antoine Kombouaré ne peuvent pas s’empêcher de se focaliser sur le Brésilien. En tant que défenseur central, Jérémy Sorbon sait qu’il risque de croiser la route de l’ancien joueur du FC Barcelone. Autant dire que le Guingampais de 34 ans s’attend à souffrir.

« Neymar c’est encore une dimension au-dessus, a commenté l’ancien Caennais dans Ouest-France. Il est capable de rentrer, de déborder, de poser des problèmes en dézonant complètement. En un contre un c’est très difficile, sur les premiers appuis ça va à 10 000 à l’heure. Il est déroutant. Il va poser des problèmes, mais il va surtout apporter au PSG. Quand on a un joueur comme ça, forcément le niveau de jeu de Paris va passer un cap. »

L’erreur à ne pas commettre

« Ce qu’il faudra peut-être faire c’est revoir des matchs en Espagne où il a pu être mis en difficulté, a envisagé Sorbon. Mais même avec ça, c’est un type de joueur qui, quand on l’embête, devient plus fort. Un peu comme Zlatan Ibrahimovic. Le but c’était de ne pas l’énerver, parce que ça le rend plus fort. » Une chose est sûre, les Guingampais ne veulent pas être les premiers à découvrir le Neymar énervé...