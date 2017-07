PSG : Neymar annonce son départ à des coéquipiers du Barça !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Le Mundo Deportivo l'annonce ce samedi matin, Neymar a prévenu ses plus proches amis au sein du vestiaire du FC Barcelone qu'il était en partance pour le Paris Saint-Germain lors de ce mercato. Ces confidences auraient été faites par l'attaquant brésilien juste avant l'entraînement de vendredi, qui a tourné au pugilat, à Miami. Une discussion qui met un terme au maigre suspense qu'il y avait encore dans ce dossier.

Le quotidien sportif catalan indique cependant que du côté du FC Barcelone, on n'a eu aucune information directe sur ce sujet de la part du clan Neymar, même si les dirigeants du Barça ont bien compris que le PSG allait mettre l'argent qu'il fallait pour s'offrir la star brésilienne. Les coéquipiers de Neymar informés de ce départ n'auraient même pas essayé de le faire changer d'avis, étant désormais persuadés que la messe était dite et que plus rien ne pouvait entraver ce qui sera incontestablement le transfert de l'année.