PSG : Mis au placard pour les USA, Paris lui a trouvé un club

Dans : PSG, Ligue 1, Mercato.

Le Paris Saint-Germain a privé plusieurs joueurs de la tournée qu'effectue le club aux Etats-Unis, et si ce sont les cas de Ben Arfa et de Krychowiak qui font le plus parler, d'autres joueurs sont concernés et notamment Jean-Christophe Bahebeck. Car l'attaquant de 24 ans n'entre pas plus dans les plus d'Unai Emery que dans ceux de ses prédécesseurs, et après des prêts à Troyes, Valenciennes, l'ASSE et Pescara, Bahebeck, toujours son contrat avec le PSG, va découvrir un cinquième club en cinq ans.

Selon L'Equipe, JCB devrait en effet rejoindre rapidement le championnat de Suisse, et plus précisément le FC Lugano, qui évolue en D1 helvétique et disputera même l'Europa League cette saison. L'attaquant sera prêté pour une saison sans option d'achat à Lugano. Sauf retournement de situation hautement improbable, Jean-Christophe Bahebeck arrivera en début de semaine prochaine en Suisse afin de passer sa visite médicale et signer ce nouveau contrat.