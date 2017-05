PSG : Mercato, Monaco, Barça... Cavani fait le bilan

Dans : PSG, Mercato, Monaco, Ligue 1.

Avant sa fin de saison sous le maillot du Paris Saint-Germain, Edinson Cavani est revenu sur son exercice 2016-2017 tout en donnant son ressenti sur le prochain mercato estival.

Profitant du départ de Zlatan Ibrahimovic et de son repositionnement dans l'axe de l'attaque du club de la capitale l'été dernier, Cavani réalise actuellement la meilleure saison de sa carrière. Auteur de 49 buts en 48 matchs, l'attaquant uruguayen concurrence même Messi en tête du classement des tops buteurs européens. Mais sa performance globale passe presque inaperçue puisqu'elle est paradoxalement réalisée au cœur d'une saison mitigée pour le PSG. Lourdement tombé à Barcelone en Ligue des Champions et pratiquement défait en Ligue 1 contre Monaco, Paris a galéré avec Emery. Mais Cavani en tire tout de même du positif.

« Statistiquement, c'est la meilleure saison de ma carrière. Pour moi, le résultat le plus beau, le plus important, c'est de soulever des coupes à la fin de la saison. Le meilleur moment de la saison ? La finale de la Coupe de la Ligue contre Monaco a été un beau moment, parce que c'était un match très important, parce que c'est une finale, et les finales il faut les gagner. Ce jour-là, on a démontré qu'on leur était bien supérieurs. Il fallait se reprendre parce qu'on traversait une passe difficile, c'était un moment spécial. Le pire moment de la saison ? L'élimination de la Ligue des Champions. Ça restera dans les mémoires, dans l'histoire du foot mondial. C'est dur à avaler, ça reste un moment sincèrement très difficile, qui mélange un peu de tout : déception, angoisse, tristesse, colère... Les premiers responsables, c'est nous, les joueurs qui sont sur le terrain. Je ne pense pas qu'il faille rejeter la faute sur les autres, ni le club, ni personne », a lancé, sur le Canal Football Club, Cavani, qui s'est ensuite confié sur le prochain mercato estival du PSG.

« Aubameyang, Alexis Sanchez ? S'ils viennent, ils sont les bienvenus. On est là pour le collectif. On espère toujours que les nouveaux complètent l'équipe avec leurs qualités », a lancé l'attaquant parisien, qui est donc prêt à accueillir des concurrents digne de ce nom pour que le PSG arrive enfin à atteindre son objectif de remporter la Ligue des Champions.