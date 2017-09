PSG : Ménès dit merci Paris pour les stars, le show et les audiences

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, OL.

Alors que le mercato estival de folie du Paris Saint-Germain fait jaser, Pierre Menes a décidé de défendre les investissements franciliens avec des arguments bétons.

Depuis que le club de la capitale française a dépensé plus de 400 ME sur le dernier marché des transferts, pour recruter Neymar et Mbappé, certaines voix s'élèvent pour critiquer cet investissement massif jugé déloyal. Et c'est notamment le cas de Jean-Michel Aulas, le président de l'OL, qui juge ce mercato du PSG anormal. Mais Pierre Menes, lui de son côté, pense que le recrutement parisien est bénéfique pour tout le monde si chacun voit plus loin que le bout de son nez. Selon le journaliste, l'arrivée des stars régale les supporters au stade et attirent plus de (télé)spectateurs, ce qui rend la L1 plus attractive sur un plan européen.

« C'est quand même logique de parler d'argent quand le PSG investit un demi-milliard ! Maintenant, il faut traduire cet investissement en résultats, en spectacle et en audiences TV. On s'aperçoit d'ailleurs que les audiences décollent depuis l'arrivée de Neymar. On a quand même fait plus d'un million de téléspectateurs pour un PSG-Toulouse un week-end du 15 août ! On a battu le record d'audience d'un match du vendredi soir avec Metz-PSG… Cet engouement rejaillit donc sur les autres équipes. Moi, je dis que le fait que Neymar soit arrivé, que MBappé soit resté, que Snejder aille à Nice, qu'Abdennour revienne ou que Tielemans signe à Monaco plutôt que dans d'autres grands clubs européens, c'est extrêmement positif pour la Ligue 1. D'ailleurs, les cinq premières journées de championnat ont été bien plus spectaculaires que les années précédentes. Un cercle vertueux ? Oui, on peut le dire. Après, que les anti-Parisiens primaires hurlent, c'est normal. Ils ont le droit. Mais les audiences prouvent sans aucune ambiguïté que la grande majorité des gens ont envie de voir jouer Neymar. Et on les comprend », a avoué, sur La Depeche, Pierre Menes, qui estime donc que le dernier mercato du PSG entraîne surtout des choses positives autour de la Ligue 1, et c'est bien cela le plus important, quoi qu'en dise certains clubs concurrents.