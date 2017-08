PSG : Mbappé va signer à Paris, il ne manque qu’un (gros) détail

Dans : PSG, Mercato, Monaco.

Présent à l’entrainement mais privé de match depuis la première journée de championnat, Kylian Mbappé se rapproche chaque jour d’un transfert au Paris Saint-Germain.

L’attaquant international français a rompu les ponts avec son club actuel, et n’attend plus que le feu vert de ses dirigeants pour s’envoler vers la capitale. Toutefois, la fin du marché des transferts approche également à grands pas, et le PSG n’a désormais plus qu’une semaine pour boucler ce qui serait une nouvelle signature de gala. Dans cette optique, les informations concordantes du Parisien et de L’Equipe viennent donc confirmer la tendance. Les deux journaux annoncent en effet ce jeudi que tout est en ordre de marche pour le transfert de Mbappé de Monaco à Paris, qui devrait donc se monter à 150 ME, en plus d’un joueur du PSG qui ira rejoindre l’AS Monaco. La seule incertitude n’est pas vraiment anecdotique, puisqu’il s’agira de l’identité du joueur qui fera le chemin inverse et croisera donc la révélation de la saison passée. Les deux clubs doivent encore s’entendre à ce sujet, tout comme trouver un accord avec le joueur en question, tant au niveau du projet que de son futur contrat pour Monaco.

Du côté du PSG, plusieurs éléments ne seront pas retenus et pourraient donc convenir à l’ASM, même s’il y en a pour tous les goûts, et pour toutes les gammes de prix. On trouve notamment sept joueurs, mais surtout trois dont le profil a été retenu par le champion de France. Il s’agit de l’ailier brésilien Lucas, du meneur de jeu argentin Javier Pastore et de la récente recrue allemande Julian Draxler. Nul doute que Paris, qui a tout de même besoin de faire de la place offensivement, de réduire un peu sa masse salariale, et de donner satisfaction à l’ASM, ne retiendra pas Lucas, certainement le moins précieux aux yeux d’Unai Emery. Mais ce dernier est extra-communautaire, et ne pourra donc signer qu'en cas de départ de Fabinho. Perdre Draxler, qui avait fait beaucoup de bien à son arrivée en janvier dernier, ne serait pas anodin, tandis que le départ de Javier Pastore, éternel espoir très apprécié par Nasser Al-Khelaïfi ferait certainement tout drôle à ce dernier. Mais c’est aussi à ce prix que le PSG pourrait frapper un énorme coup sur le marché des transferts en cette dernière ligne droite du mercato.