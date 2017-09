PSG : Mbappé réconforte le « compétiteur » Cavani

Dans : PSG, Ligue 1, OL.

Kylian Mbappé, attaquant du PSG, après la victoire contre l'OL (2-0) : « C'est une belle première au Parc des Princes. On a battu une bonne équipe dans un match compliqué. Ensemble, on va faire de belles choses. Je prends beaucoup de plaisir ici, et j'apprends beaucoup aussi. Je progresse avec les joueurs et le staff. J'essaye de rendre la confiance donnée par le club. Le groupe de stars vit bien, comme à Monaco. J'aime les Brésiliens car ils ont la bonne humeur, comme moi. Cavani ? Il était énervé en fin de match car il a loupé son peno. Mais il en marquera d'autres, et il va marquer plein de buts. C'est un compétiteur. Tirer les penos à sa place ? Oula non, c'est une source de conflit ça (rires) », a-t-il déclaré sur Canal +.