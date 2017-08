PSG : Mbappé+Neymar, un Oscar pour les comptables du PSG !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Monaco.

Dans l'attente de l'officialisation de la signature de Neymar, désormais imminente, il se dit que le Paris Saint-Germain continue à entretenir des liens directs et quotidiens avec le clan Mpabbé. Car du côté du PSG, on n'a pas totalement abandonné l'idée d'associer la star brésilienne et l'attaquant vedette de l'AS Monaco. Seul petit souci, ce satané fair-play financier, car si le club de la capitale recrute Neymar et Kylian Mbappé, il lui faudra signer un chèque total de 400ME (220ME+180ME), et on ne parle pas des salaires et des commissions.

Autrement dit, l'UEFA pourrait bien s'arracher les cheveux. Répondant au Parisien, deux spécialistes des marchés affirment que ce double transfert est impossible pour le Paris Saint-Germain. « Si Paris y arrive, il faut décerner l’Oscar de la créativité juridique et financière à tous leurs conseils pour les cinquante ans à venir », confie Emmanuel Daoud, avocat spécialisé dans le droit du sport. Pour Damien Comolli, consultant pour SFR Sport, et qui a été directeur sportif de Liverpool, même son de cloche : « C’est impossible. Pour Neymar, le PSG doit déjà essayer de vendre pour 100 ME dès cet été. » Reste que le seul transfert de Neymar était également inenvisageable si l'on écoutait certains spécialistes il y a quelques semaines...