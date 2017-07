PSG : Mbappé à Paris ? Pierre Ménès n'y croit pas, sauf si...

Dans : PSG, Monaco, Mercato, Ligue 1.

Priorité du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé attire les convoitises des plus grandes écuries européennes. Le prodige de l’AS Monaco continue de faire parler jour après jour et les chances de le voir dans la capitale sont maigres à la vue de la concurrence du Real Madrid, toujours pressant dans ce dossier. De plus, Arsenal continue d’être actif et d’espérer la signature du natif de Bondy, comme cela a été expliqué au cours des dernières heures.

Le Paris Saint-Germain continue néanmoins d’y croire. Mais selon Pierre Ménès, il est très peu probable, pour l’heure, que l’AS Monaco renforce son concurrent principal dans la quête du titre de champion de France. « Je ne pense pas que ça se fera » a confié le consultant de Canal + sur Twitter avant de nuancer, en expliquant que la volonté du joueur sera déterminante dans ce dossier.