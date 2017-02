PSG : Maître Sacchi installe Paris au sommet de l’Europe

Dans : PSG, Coupe d'Europe, Ligue des Champions.

La démonstration du Paris Saint-Germain ne fait pas seulement parler dans l’Hexagone. A l’étranger aussi, les observateurs sont impressionnées par la performance des Parisiens, qui ont surclassé le FC Barcelone (4-0) mardi en Ligue des Champions.

Depuis, le fan club du champion de France s’est agrandi et compte quelques membres prestigieux, à l’image d’Arrigo Sacchi. L’ancien entraîneur emblématique du Milan AC, connu pour sa science tactique, a apprécié la prestation du club francilien qu’il estime capable de remporter le trophée grâce à ses individualités.

« Le PSG a acheté un joueur extraordinaire qui s'appelle Julian Draxler. Puis il y a Verratti qui est un phénomène, et à côté la force de Rabiot et les courses de Matuidi, lui qui ne s'arrête même pas de courir quand l'arbitre siffle la fin du match, a énuméré l’Italien dans La Gazzetta dello Sport. Avoir infligé quatre buts aux maîtres du Barça, ça augmente l'estime de soi et ça peut être l'essence pour aller au bout. Ils sont entrés en forme au bon moment et c'est un aspect à ne pas négliger. Avec l'enthousiasme, on peut réaliser de grandes choses. » Venant de Sacchi, ces compliments feront plaisir à Unai Emery.