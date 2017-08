PSG : Luis Fernandez confie son émotion de revenir au PSG

Dans : PSG, Ligue 1.

Nommé directeur sportif du centre de formation du Paris Saint-Germain, Luis Fernandez a rapidement réagi à l'annonce faite ce mercredi par le PSG. Et forcément, l'ancien joueur et entraîneur du club de la capitale, qui a toujours dit qu'il avait le coeur parisien, ne cache pas son plaisir. Via Twitter, Luis Fernandez a reconnu que cela lui faisait quelque chose. « C’est avec beaucoup d'émotion que je retrouve mon club de coeur, où tout a commencé pour moi il y a 40 ans …! », a confié le nouveau membre du staff du PSG, dont on ne sait pas encore s'il restera à l'antenne de BeInSports où il était consultant et avait son émission.