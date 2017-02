PSG-LOSC : L'arbitre s'est excusé après le but accordé à Lucas

Dans : PSG, Ligue 1, LOSC.

Même s'il est toujours facile de réécrire l'histoire, il est évident que si le but de Lucas n'avait pas été validé mardi soir lors du match PSG-LOSC, la fin du championnat aurait été sacrément modifiée. Mais Monaco n'a pas non plus été à plaindre cette saison, on pense par exemple au penalty imaginaire accordé en décembre à Falcao lors de la courte victoire contre Caen (2-1). Et chaque club peut ainsi refaire ses comptes. Car dans cette histoire, c'est uniquement Lille qui peut se plaindre et c'est d'ailleurs ce qu'ont fait les joueurs du LOSC.

Après la rencontre, Julien Palmeri a confié que François Letexier, qui arbitrait ce PSG-Lille, était venu s'excuser pour son erreur. « Est-ce qu'on a été volés ? Un tout petit peu. Mais les Parisiens n'y sont pour rien. On leur valide un but qui n'est pas valable. J'ai vu les yeux de Lucas quand il marque, il est surpris lui-même que le but soit validé. Il n'y a pas cinquante centimètres mais un mètre cinquante. Il est hors-jeu sur toute l'action. Et le pire, c'est que l'arbitre vient s'excuser après avoir sifflé la fin du match. Il va falloir se poser de vraies questions sur le niveau d'arbitrage. Ça devient grave. Sur ce coup-là, la vidéo aurait été utile », explique le défenseur du LOSC. Des excuses qui ne changeront cependant rien au score final de cette rencontre, et qui prive Lille d'un point précieux dans la lutte pour le maintien.