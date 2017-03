PSG : Les quatre phrases d’Emery dans le vestiaire après la déroute

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Dans les moments comme ceux vécus par le PSG ce mercredi soir à Barcelone, aucun mot ne pouvait réconforter les joueurs parisiens, totalement hagards après leur défaite 6-1 au Camp Nou, et leur élimination brutale et inattendue de la Ligue des Champions. Un chaos qui a forcément duré longtemps, et qui doit encore aujourd’hui hanter les têtes des champions de France. Unai Emery n’a donc pas fait de longs discours quand le groupe s’est retrouvé dans les vestiaires à la fin du match, livrant simplement quelques mots pour essayer de faire comprendre qu’il ne servait à rien de ressasser ce revers indéfiniment, et qu’il allait falloir passer à autre chose.

« Je n'arrive pas à trouver les mots. On a failli à notre mission. Maintenant c'est fait. On ne peut plus rien faire », a ainsi confié l’entraineur espagnol à ses joueurs selon RMC. Des mots simples et qui montrent bien évidemment l’incompréhension totale mais aussi le fait qu’il y a des trophées nationaux à aller chercher dans les trois derniers mois de la saison.