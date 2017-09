PSG : Les cinq départs qui vont sauver Paris du fair-play financier

Dans : PSG, Mercato.

Pour rentrer pleinement dans les clous du fair-play financier de l'UEFA à l'issue de cette saison, le Paris Saint-Germain va devoir vendre certains joueurs lors du prochain mercato.

Après avoir dépensé plus de 400 millions d'euros lors du dernier marché des transferts, en recrutant notamment Neymar et Mbappé, le club de la capitale française a considérablement augmenté ses dépenses. Pour équilibrer sa balance, le PSG doit désormais augmenter ses recettes au cours de cette saison pour ne pas être inquiété par le fair-play financier. Et pour cela, rien de mieux que la vente de joueurs. Si Matuidi, Aurier et Augustin sont déjà partis cet été, cinq éléments de l'effectif francilien pourraient les suivre en janvier.

Selon Mundo Deportivo, Paris cherche déjà des portes de sortie pour Angel Di María, Julian Draxler, Lucas, Javier Pastore et Kevin Trapp. À la demande du président Nasser Al-Khelaifi, Antero Henrique s’attellerait donc à mener à bien ces dossiers. Si Unai Emery compte s'en séparer l'hiver prochain, tous ces joueurs n'auront pas de mal à trouver preneur, et notamment Di María, qui était courtisé par le Barça en août...