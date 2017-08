PSG : Lebron James, Curry, Mayweather, pluie de stars grâce à Neymar !

Dans : PSG, Ligue 1.

Les vedettes françaises qui avaient leurs habitudes dans la corbeille du Parc des Princes pour y voir le Paris Saint-Germain vont probablement devoir se contenter des petites affiches si elles veulent continuer à suivre leur équipe préférée en tribune VIP. Car avec la signature de Neymar au PSG, il ne sera plus très rare de croiser des superstars planétaires dans cette loge de 250 places, et les invitations vont devenir très très rares.

Selon Le Parisien, si le Paris Saint-Germain avait fait de gros efforts pour faire venir Beyonce, Leonardo di Caprio ou bien encore Rihanna lors de ces dernières années, les choses vont clairement changer grâce à Neymar. Le joueur brésilien a de nombreux amis chez les stars et le PSG s'attend déjà à de nombreuses visites dans les mois qui viennent, et cette fois sans avoir à négocier pendant des jours. Dans la fameuse corbeille du Parc des Princes, les supporters parisiens pourront probablement apercevoir Lebron James, Stephen Curry, Floyd Mayweather, Usain Bolt, Lewis Hamilton ou bien encore Drake, Chris Brown, Vin Diesel ou Puff Daddy, pour ne citer que quelques-unes des vedettes plus ou moins proches de Neymar. Le PSG est clairement entré là aussi dans une autre dimension. Et si les stars seront au rendez-vous, l'engouement médiatique ne se calme pas. Ainsi pour le match Guingamp-PSG, qui devrait être le premier de l'ère Neymar avec Paris, le club breton a reçu 200 demandes internationales pour une accréditation, alors que la tribune de presse ne peut contenir que 80 places. Le rouleau compresseur Neymar est lancé...