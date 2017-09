PSG : Le PSG félicite le comité Paris 2024 pour l'obtention des Jeux Olympiques

Dans : PSG, Ligue 1, Info.

Réagissant à l'annonce par le CIO de l'attribution des Jeux Olympiques 2024 à Paris, le Paris Saint-Germain a tenu à féliciter ceux qui ont oeuvré à cette fin heureuse. « A l’heure où le Comité International Olympique, réuni à Lima, vient de désigner Paris comme ville-hôte des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques 2024, le Paris Saint-Germain tient à adresser ses plus chaleureuses félicitations à toutes celles et ceux qui ont contribué à la réussite de cette grande ambition. Jour après jour, avec détermination, passion et force de conviction, le Comité de candidature a su promouvoir avec succès un dossier à la fois enthousiasmant, solidaire et responsable. Profondément ouvert sur le monde, le Paris Saint-Germain se réjouit de voir la Capitale tournée dès maintenant vers l’organisation du plus grand événement omnisports de la planète, 100 ans après les JO de 1924. C’est avec joie et fierté que le Parc des Princes deviendra, le moment venu, l’un des écrins qui donneront à ces Jeux leur plus bel éclat. Avec ces rendez-vous olympique et paralympique à l’horizon des sept prochaines années, une dynamique très positive va se mettre en mouvement, cultivant le rayonnement international de Paris, mais aussi de la France dans son ensemble. Pour tous les acteurs et soutiens du magnifique projet Paris 2024, la grande famille du Paris Saint-Germain, incarnée par les sportifs de ses différentes sections, n’a qu’un seul mot : bravo ! », a indiqué, dans un communiqué, le PSG. A noter que Neymar a participé au dernier clip de soutien diffusé ce mercredi devant le Comité International Olympique.