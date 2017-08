PSG : Le père de Neymar voit le Ballon d’Or s’éloigner

Dans : PSG, Ligue 1, Liga.

Contrairement à ce que certains pensent, Neymar Senior n’est pas à l’origine du transfert de son fils au Paris Saint-Germain. Lors de sa présentation à la presse, l’attaquant brésilien a expliqué que son père avait même tenté de le convaincre de rester au FC Barcelone.

Mais ça, c’était avant que le club catalan ne bloque sa prime de prolongation fixée à 26 M€. « A ce moment, le Barça a perdu mon soutien, a raconté celui qui gère la carrière du néo-Parisien à la Cadena COPE. Jusque-là, ils l'avaient, j'étais du côté du Barça et j'ai tenté de convaincre Neymar de rester. Mais avec l'attitude de la direction, je ne pouvais pas être de leur côté. » Si Neymar Sr penchait pour les Blaugrana, c’est peut-être parce qu’il estime que le Ballon d’Or sera plus difficile à atteindre au PSG.

« Il prend un risque. Pourquoi pensez-vous qu'il aura la garantie de remporter le Ballon d'Or au PSG ? Cette théorie est folle. Bien sûr que non. Ce serait plus facile de le gagner en continuant au Barça avec l'aide de toute l'équipe, a-t-il estimé. C'est un ensemble de mille détails, c'est un choix... Il faut respecter la décision de mon fils. Il était très heureux et fier de tout ce qu'il a fait au Barça et de pouvoir partir par la grande porte. Les gens oublient comment les choses sont arrivées. » Il est vrai que Neymar n’aura pas la même exposition en Ligue 1.