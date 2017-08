PSG : Le Barça refuse de lâcher les 26ME promis à Neymar Senior !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Le feuilleton Neymar continue de faire parler et à chaque journée ses rebondissements et ses compléments d’informations. Toujours officiellement joueur du FC Barcelone, l’ailier gauche brésilien devait toucher une prime de 26 millions d’euros au 31 juillet, dans le cadre de l’accord de sa prolongation de contrat en octobre dernier. Mais visiblement, le Barça traîne des pieds au moment de payer cette prime. Et cela a le don d’agacer sérieusement le père de Neymar, qui gère les intérêts de son fils et qui est au cœur du feuilleton depuis des semaines.

Pas dupe, le FC Barcelone refuserait en effet de verser cette prime de 26 millions d’euros à son joueur si celui-ci venait à quitter le club cet été. Selon les informations du Mundo Deportivo, le club catalan va déposer le montant de cette prime chez un notaire. Une manière pour le récent deuxième de la Liga de « geler » l’opération. En outre, le média espagnol affirme que le Barça serait prêt à verser la somme de 6 millions d’euros au joueur, puisque la prime initiale devait s’appliquer à un contrat de 5 ans et que pour l’heure, une seule année est passée depuis la prolongation de la star brésilienne. Le Barça veut donc faire respecter la proportionnalité dans ce dossier, et Neymar Senior ne l’entend pas franchement de cette oreille…