PSG : La signature d’Oblak à l'étude ce samedi

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Et avec tout ça, vous me rajouterez bien un gardien à 100 ME ? Le PSG, qui a concentré ses efforts pendant 10 jours pour boucler l’arrivée de Neymar, continue de travailler sur d’autres pistes pour compléter son effectif. Le poste de gardien de but pose clairement problème à Unai Emery, qui a encore une fois interverti ses portiers en titularisant Alphonse Areola, alors que Kevin Trapp avait pris les devants ces derniers mois. Pour régler le problème, faire venir l’un des gardiens les plus solides d’Europe, qui plus est souvent déterminant en Ligue des Champions, est une solution sérieusement étudiée.

Cela tombe bien, les discussions semblent prendre une bonne forme puisque selon Canal+, les représentants de Jan Oblak seront à Paris ce samedi afin de discuter avec les dirigeants du Paris Saint-Germain au sujet d’un éventuel futur contrat. Il s’agit bien évidemment de peaufiner les contours d’une collaboration si jamais le PSG trouvait un accord avec l’Atlético Madrid, ou bien faisait sauter sa clause libératoire à hauteur de 100 ME. Un recrutement pour le moins compliqué et coûteux, mais visiblement, le club de la capitale n’est pas à ça près en ce mois d’août.