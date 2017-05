PSG : La remontada hante toujours Thiago Motta

Dans : PSG, Liga, Ligue des Champions.

Membre important du dispositif tactique d’Unai Emery au Paris Saint-Germain ces dernières semaines, Thiago Motta était suspendu pour la rencontre à Saint-Etienne dimanche soir, ce qui n’a pas empêché le club de la capitale de l’emporter très largement (5-0). L’absence de l’international italien était en revanche bien plus pénalisante lors du match retour des huitièmes de finale de la Ligue des Champions contre le FC Barcelone (6-1). Invité du Canal Football Club dimanche, l’ancien joueur de l’Inter Milan est revenu sur cet épisode douloureux de la saison du PSG.

« Si l’on regarde le match aller, on réalise le match presque parfait. Nous gagnons 4-0 contre une équipe comme Barcelone, en Champions League… On ne pensait pas prendre six buts lors du match retour. C’est inimaginable. Après, c’est le football. En première période, ce n’était pas le Paris Saint-Germain » a expliqué le milieu de terrain du PSG avant de poursuivre. « En deuxième, c’était mieux. On a très bien joué pendant quinze-vingt minutes. On doit mettre ce deuxième but. En plus, l’arbitre n’était pas très bien. Après, ce n’est pas uniquement de sa faute. On a commis beaucoup d’erreurs mais, malgré cela, on pouvait passer » a conclu le joueur parisien, dont le vice et l’expérience n’auraient pas été des arguments de trop face aux Catalans en mars dernier…