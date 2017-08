PSG : La famille de Neymar est arrivée à Paris

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Même si la Liga a refusé le chèque de 222ME apporté par l'avocat de Neymar, le transfert de la star brésilienne au Paris Saint-Germain se rapproche de plus en plus. Ainsi, Le Parisien annonce ce jeudi après-midi que la maman et la soeur de Neymar sont arrivées à Paris et se sont installées dans un palace de la capitale où Nasser Al-Khelaifi a ses habitudes.

Dans le même temps, Pini Zahavi, intermédiaire qui a joué un rôle énorme dans le transfert de Neymar au PSG, est lui aussi arrivé dans ce même hôtel, où il semble que Neymar séjournera en attendant de trouver un logement dans la capitale. Pour l'instant, on ne sait pas encore si le joueur brésilien débarquera dans les prochaines heures à Paris ou s'il prendra demain matin son avion privé pour rejoindre la France.