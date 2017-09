PSG : L'UEFA se saisit du dossier Celtic-PSG

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

L'UEFA a annoncé ce mercredi avoir ouvert une enquête concernant le grave incident intervenu durant le match entre le Celtic et le Paris SG mardi soir au Celtic Park. En pleine première période, un supporter écossais est entré sur la pelouse et a foncé vers Kylian Mbappé, à qui il a tenté de donner, en vain, un coup de pied, avant d'être intercepté par la sécurité apparue tout de même un peu légère dans cette histoire. Le Celtic, qui a déjà quelques dossiers en cours, pourrait payer au prix fort l'attitude stupide de ce supporter, qui a d'ailleurs été conspué par les autres fans écossais. A noter également que l'UEFA s'intéresse à quelques sièges cassés par des supporters du Paris Saint-Germain dans leur secteur, alors qu'aucun autre incident n'a été à déplorer avant et après ce match en ville.