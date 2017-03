PSG : Kurzawa, encore et toujours le même problème…

Dans : PSG, Ligue 1.

Appelé pour la première fois en équipe de France, le latéral gauche Benjamin Mendy à été titularisé contre le Luxembourg ce samedi soir.

Une petite surprise dans la mesure où Layvin Kurzawa semblait installé dans le onze de départ. D’autant que le sélectionneur Didier Deschamps n’est pas du genre à prendre des risques dans sa compo. Mais entre la forme du Monégasque et les mauvaises performances du Parisien, la balance a visiblement penché de l’autre côté. Car le successeur de Maxwell au Paris Saint-Germain n’a pas confirmé son excellent début de saison. Toujours en cause, son manque de solidité défensive souligné par Didier Christophe, son ancien formateur à Monaco.

« Le problème de Layvin, on le connaît, ce sont ses carences défensives dans les duels, a commenté le technicien dans L’Equipe. Aujourd’hui, il est loin du niveau auquel il devrait être, à 60% de son potentiel. Layvin, par sa technique, est capable de délivrer de bons centres mais il n’est pas capable, à la manière d’un Lahm par exemple, de prendre le jeu à son compte. Il est trop sujet à des états de forme différents. Quand il est au taquet, il n’a que peu d’équivalents mais sa progression doit passer par une plus grande dureté dans les duels. » Avec des coachs aussi pointilleux que Deschamps et Unai Emery, ça pose problème...