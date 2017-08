PSG : Kluivert retrouve du boulot en Espagne

Dans : PSG, Liga.

Nommé directeur du football au PSG l’été dernier, Patrick Kluivert n’aura tenu qu’un an à ce poste, avant de céder sa place à l’impressionnant Antero Henrique. Le Néerlandais lui, n’a pas vraiment convaincu dans les faits comme dans le comportement, et il a quitté le PSG en refusant un reclassement honorifique. Ce lundi, il est présenté comme le nouveau consultant vedette de bein SPORTS, en Espagne, poste qu’il occupait déjà il y a deux ans. Ancien joueur du FC Barcelone et de Valence, Kluivert aura surement quelques infos ou anecdotes à distiller sur son passage au PSG.