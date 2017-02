PSG : Kluivert ne lâche rien, la prolongation de Cavani bloquée

Dans : PSG, Ligue 1.

Alors que sa prolongation de contrat avec le Paris Saint-Germain était prévue pour la semaine dernière, Edinson Cavani n'a toujours pas signé... et les négociations sont même au point mort.

Depuis le départ estival de Zlatan Ibrahimovic, Edinson Cavani a parfaitement répondu aux attentes. Meilleur buteur européen, avec 25 buts marqués en 26 journées de Ligue 1, l'international uruguayen brille de mille feux sous le maillot parisien. Par conséquent, et pour assurer ses arrières, la direction francilienne souhaite prolonger et valoriser le contrat de Cavani, qui court pour l'instant jusqu’en 2018. En très bonne voie il y a quelques jours, cette prolongation jusqu'en 2020 a pris du plomb dans l'aile ces dernières heures...

En effet, selon Le Parisien, les discussions sont actuellement bloquées. Certaines clauses du nouveau contrat proposé par Paris, portant notamment sur des conditions trop restrictives pour obtenir l’un des bonus, freinent les négociations. Si dans ce dossier Patrick Kluivert se montre intransigeant, l’attaquant uruguayen et ses conseillers veulent bel et bien prolonger leur aventure à Paris. L'issue a donc toujours de grandes chances d'être positive, même s'il ne faut pas non plus trop jouer avec le feu dans ce dossier particulièrement capital.