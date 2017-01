PSG : Kluivert a choisi les deux stars du prochain mercato

Dans : PSG, Mercato.

Collé à son téléphone pendant cette période des transferts, Patrick Kluivert ne se contente pas de gérer le mercato hivernal du Paris Saint-Germain.

Le directeur du football se projette déjà sur les emplettes du club francilien pour l’été prochain, lorsque Thiago Motta partira en fin de contrat. Du coup, le Néerlandais aurait choisi le successeur de l’international italien. Selon le site de Canal Supporters, Kluivert serait en contact avec le milieu du Borussia Dortmund Julian Weigel (21 ans), qui vient pourtant de prolonger jusqu’en 2021. Pas de quoi dissuader le PSG, en concurrence avec le Real Madrid, le FC Barcelone et Manchester City.

Autre piste étudiée en vue du prochain mercato estival, celle qui mène à Alexis Sanchez (28 ans). Sous contrat jusqu’en 2018 à Arsenal, l’attaquant chilien ne parvient pas à trouver un accord avec ses dirigeants pour une prolongation. De nouveau interrogé à ce sujet, Arsène Wenger s’est tout de même montré confiant.

Paris à l’affût pour Alexis Sanchez

« Cela commence avec des histoires d’argent, cela finit avec des histoires d’argent, et entre il y a la volonté ou non du joueur de rester ou de partir. Je pense qu’il veut rester. Je suis sûr que nous trouverons un accord, a confié le manager des Gunners. Nous n’avons pas peur de montrer aux joueurs à quel point on les aime, on souhaite qu’ils gagnent beaucoup d’argent. Mais nous avons une ligne de conduite. » Une politique qui pourrait permettre au PSG d’attirer l’ancien joueur du Barça.