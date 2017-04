PSG : Kimpembe veut punir des Monégasques trop chambreurs

Dans : PSG, Monaco, Ligue 1.

Au classement des équipes les plus populaires dans l’Hexagone, l’AS Monaco est certaine de devancer le Paris Saint-Germain à la fin de la saison.

Plus soutenus, notamment en Ligue des Champions, les hommes de Leonardo Jardim ont les faveurs de beaucoup d’observateurs français. De quoi vexer les coéquipiers de Presnel Kimpembe, déterminés à faire taire les critiques et à conserver la suprématie du PSG, quadruple champion en titre.

« On a fait quelque chose d’historique, c’est compliqué de répéter ça chaque saison, a souligné le défenseur central dans l’émission This is Paris. Beaucoup de monde nous attend au tournant et espère que ça ne se reproduise pas. Mais on est confiants. On ne pense pas tous les jours à Monaco. S’ils font un match on va les regarder mais on ne va pas se mettre dans la tête "Monaco, Monaco"… »

« Ils aiment bien narguer les gens... »

Et la motivation de l’international tricolore a encore augmenté depuis le dernier rassemblement de l’équipe de France, lorsqu’il a croisé certains Monégasques. « Ils aiment bien narguer les gens (rires). Mais on a montré (qu’on était présent) en finale de Coupe de la Ligue, j’espère qu’on va leur montrer en championnat et en Coupe de France », a annoncé Kimpembe, qui rêve de chambrer à son tour la bande à Benjamin Mendy.