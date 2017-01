PSG : Jesé baisse son salaire pour rejoindre Las Palmas

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Après avoir refusé tout ce que lui proposait le PSG, y compris une pige à Middlesbrough qui semblait bien engagée, Jesé va signer dans les prochaines heures à Las Palmas. Chacun a effectué un petit effort pour cette destination qui ne plait pas du tout au club parisien. L’attaquant espagnol retrouve en effet sa maison natale, ses amis d’enfance et les distractions qui peuvent aller avec. Mais pour revenir à Las Palmas, l’énorme désaccord financier a également du être travaillé de près.

Selon La Provincia, le journal de la ville, le club a fait un effort financier pour prendre en charge une partie un peu plus conséquente de son salaire. De son côté, Jesé a accepté de réduire lui aussi une partie de ses émoluments pendant la durée de son prêt. Un montage qui met du temps à se mettre en place, la baisse d’un salaire n’étant pas autorisée en France, il a fallu jouer sur des clauses et des primes de fin de saison. Et bien évidemment, le PSG va tout de même continuer à payer le joueur dans un pourcentage qui n’a pour l’heure pas encore été révélé. L’ancien du Real Madrid est attendu ce lundi sur les Iles Canaries, et nul doute que les dirigeants parisiens vont suivre de près ses performances, lui qui a beaucoup déçu en cette première partie de saison avec le champion de France.