PSG : Iago Aspas, le goleador surprise du mercato parisien ?

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Un attaquant buteur, capable d’accepter d’être une doublure, mais aussi de présenter un très bon niveau tout en étant utilisable pour la Ligue des Champions. Voilà les critères de recherche du PSG pour ce mois de janvier.

Pas évident mais ce profil existe et dans son édition de ce jeudi, Le Parisien explique ainsi que Patrick Kluivert pourrait être tenté de regarder vers l’Espagne. Car il y a en Liga un buteur pas forcément très connu, mais diablement efficace et qui correspond au profil recherché par le PSG. Il s’agit d’Iago Aspas, attaquant du Celta Vigo qui a trouvé le chemin des filets à 15 reprises en 22 rencontres cette saison, et possède à 29 ans une expérience capable de lui permettre de faire le grand saut.

Pur galicien, cet attaquant gaucher n’a pour le moment jamais réussi à l’étranger, se plantant à Liverpool entre 2013 et 2015, mais son sens du but lui a récemment permis de découvrir la sélection espagnole, avec un but pour son premier match avec la Roja, à Wembley face à l’Angleterre cet automne. Le joueur, qui espérait récemment prolonger avec le Celta Vigo, est évalué à 10 ME, même si le club galicien, déjà interrogé à ce sujet récemment, n’était officiellement pas vendeur.