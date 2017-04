PSG : Guy Roux accuse Emery dans le dossier Di Maria

Dans : PSG, Ligue 1.

Angel Di Maria n'a pas convaincu grand monde dimanche en affirmant sur Canal+ que son passage à vide au Paris Saint-Germain était provoqué par l'absence d'une vraie concurrence et que la signature de Julian Draxler l'avait boosté et remis dans le droit chemin. Quoi qu'il en soit de l'ailier argentin, Guy Roux estime lui que c'est Unai Emery qui est également fautif dans ce dossier. Car pour l'ancien coach de l'AJ Auxerre, Emery a pour mission de valoriser son effectif, et en laissant Angel Di Maria se reposer sur ses lauriers pendant plusieurs mois, l'entraîneur espagnol du PSG a commis une grosse faute et fait perdre de l'argent à ses dirigeants.

« Quand on parle du PSG, on ne devrait pas parler d’argent. L’argent qu’ils ont, c’est un millionième de seconde de gaz sortant des tuyaux. Vous comprenez ce que ça représente rien les 63ME dépensés pour Di Maria, alors que pour les autres clubs c’est beaucoup (...) L’art d’un entraîneur dans un club comme celui-là, c’est à la fois d’avoir des résultats, mais aussi de permettre de valoriser les joueurs, car les joueurs c’est le capital du club. Il semblerait que l’entraîneur ait une mauvaise note dans la valorisation de Di Maria. Il l’a secoué un peu, puis il l’a laissé, il a pris d’autres joueurs, il n’a donc pas valorisé Di Maria, qui s’est même dévalorisé. Après Di Maria explique que la concurrence l’a réveillé, tant mieux. Mais l’entraîneur a pour rôle de réveiller un gars qui dort », a expliqué, sur L'Equipe TV, un Guy Roux visiblement courroucé par cette situation, lui qui n'aimait pas gâcher.