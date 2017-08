PSG : Encore un énorme rebondissement dans le dossier Foyth !

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

Le feuilleton Neymar a forcément eu la vedette cet été du côté du PSG, avant de céder la place à celui Mbappé. Mais il n'empêche qu'un autre dossier agite le mercato du Paris Saint-Germain depuis des semaines, et en l'espace de 48 heures, on a peut-être vécu un gros coup de tonnerre. On le sait, le PSG souhaite s'offrir les services de Juan Foyth, le défenseur argentin de 19 ans qui évolue actuellement à l'Estudiantes de La Plata. Et il a deux jours encore, la presse sud-américaine annonçait que Foyth s'apprêtait à prendre l'avion pour rejoindre la capitale et s'engager avec le Paris Saint-Germain.

Mais ce samedi, coup de théâtre car si Juan Foyth va bien prendre l'avion et arriver dans une capitale, ce sera plutôt à Londres. En effet, la radio Tyc Sports, souvent bien informée, affirme que l'Estudiantes et Tottenham sont finalement tombés d'accord pour un transfert du défenseur argentin moyennant 10,5ME. Juan Foyth préférait rejoindre les Spurs, étant bien conscient que la concurrence était féroce au PSG et que son temps de jeu risquait d'être réduit, au moins cette saison. Sous la pression du joueur, les dirigeants argentins auraient finalement accepté l'offre de Tottenham.