PSG : Di Maria ne partira que si Paris le vire au mercato

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Parmi les joueurs cités pour éventuellement quitter le Paris Saint-Germain, celui d'Angel Di Maria est revenu régulièrement, surtout en Italie où l'ailier argentin semble encore exciter plusieurs clubs, malgré quelques saisons décevantes que ce soit au PSG ou avant à Manchester United. Pour l'instant, Di Maria était resté silencieux, laissant les rumeurs circuler sans trop s'en soucier. Mais, après avoir repris dimanche le chemin de l'entraînement avec ses coéquipiers parisiens à Miami, l'attaquant argentin a répondu sur le thème du mercato.

« Si je suis certain de rester au PSG la saison prochaine (sourire) ? Pour moi, ça ne fait pas de doute, je veux rester. Mais pour le club, je ne sais pas. La réalité, c'est que ma famille est bien et je suis heureux à Paris, a confié, dans Le Parisien, Angel di Maria, qui admet ne pas avoir totalement été convaincant la saison passée, mais pense pouvoir rectifier le tir. Je veux débuter la saison comme j'ai terminé la précédente. Je sais que la saison dernière, tout ne s'est pas très bien passé. Au début, je ne comprenais pas bien ce que l'entraîneur me demandait. Ensuite on a appris peu à peu à se connaître, et je pense que les gens ont vu le changement lors des derniers mois. J'espère que je pourrai reproduire ça cette année. »