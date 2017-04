PSG : Des bons de sortie au mercato ? Le club en donne quatre… et demi

Dans : PSG, Mercato.

En attendant d’avoir le verdict en Ligue 1, le PSG sait déjà qu’il n’a pas donné satisfaction en Ligue des Champions, avec sa rocambolesque élimination par Barcelone en huitièmes de finale. Une défaite qui va laisser des traces à l’issue de cette première saison sous les ordres d’Unai Emery.

Si on ne sait pas non plus ce qui sera réservé au coach espagnol, la direction a déjà validé plusieurs départs en cas d’offres satisfaisantes. Selon Yahoo Sports, cela concerne déjà quatre joueurs avec certitude. Grzegorz Krychowiak, Jesé Rodriguez, Blaise Matuidi et Hatem Ben Arfa sont concernés par cette situation, et seront prévenus en fin de saison que, s’ils ne trouvent pas un club pendant l’été, leur temps de jeu risque d’être sérieusement réduit lors du prochain exercice. En ce qui concerne l’équipe actuelle, le message permet surtout de clarifier l’avenir de Blaise Matuidi, sur lequel le PSG ne semble plus compter, alors qu’une prolongation a longtemps été envisagée.

Enfin, un ultime cas reste en suspense, celui de Lucas. Le Brésilien n’a pas su saisir sa chance en première partie de saison, et retrouve désormais sa place sur le banc de touche. Il intéresse plusieurs clubs brésiliens, mais souhaite continuer sa carrière en Europe, où pour le moment personne ne s’est positionné officiellement pour le faire venir. La direction parisienne apprécie l’homme, mais estime que les progrès montrés depuis son recrutement sont insuffisants, et pourrait donc délivrer un bon de sortie en cas de belle offre, car le PSG a tout de même payé très cher, 40 ME, pour le faire venir en août 2012.